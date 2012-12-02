Греко-католики Франции приветствовали Предстоятеля УГКЦ

Сегодня, 2 декабря, накануне введения на престол нового Апостольского экзарха, во Франции, в кафедральном соборе Святого Владимира Великого, Глава УГКЦ молился заутрени. После молитвы в сопровождении Владыки Бориса (Гудзяка) и владык УГКЦ он общался с украинской общиной.

Верующие заверили, что будут поддерживать Церковь в тех усилиях, которые она ставит перед епископами, священниками и мирянами.

«Для нашего экзархата это большая честь сегодня приветствовать Главу нашей Церкви, - сказал владыка Борис, новый Апостольский экзарх во Франции. - Блаженнейший просил, чтобы состоялась встреча с духовенством и всеми верующими экзархата. Мы сегодня имеем уникальную возможность послушать слово Главы Церкови и пообщаться с ним».

Предстоятель УГКЦ представил епископов, прибывших на встречу.

«Этим визитом епископов в Париж мы сегодня видим уникальную икону нашей Церкви, которая в эти дни обращает свои глаза к священникам и верующим Апостольского экзархата во Франции, странах Бенилюкса и Швейцарии, - сказал Предстоятель УГКЦ. - Сегодня историческая минута, когда Церковь назначает своего архиерея».

Блаженнейший Святослав также отметил: «Сама история этого экзархата показывает, как мои предшественники заботились об украинцах на этих территориях. После Второй мировой войны наше украинство во Франции стало очень важным центром интеллектуальной жизни. Здесь было начато издание Энциклопедии украиноведения и организован мощный интеллектуальный центр».

«Сегодня мы хотим послужить всем потомкам, которые построили это сообщество, чтобы их дело никогда не остановилась. Также мы хотим послужить всем тем, кто приехал сюда за время независимости Украины. Как прежде, так и на будущее мы надеемся, что здесь будет интеллектуальный центр нашей Церкви. Поэтому этот экзархат должен быть пространством служения Богу и общения друг с другом. Именно так мы можем проповедовать Христово Евангелие в современных условиях», - сказал Блаженнейший Святослав.

Департамент информации УГКЦ

