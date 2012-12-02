Первый день Адвента: католики и лютеране готовятся к Рождеству

Сегодня, 2 декабря, начинается Адвент - время ожидания Рождества и рождественского поста у католиков и лютеран.

В субботу в церквях по всей Латвии состоялись богослужения, которые открывают новый литургический год, сообщает DELFI.

Адвент - это четырехнедельный период ожидания Рождества Христова, который длится до 24 декабря.

Как сообщили в информационном центре Латвийской Римско-католической церкви, Адвент - время подготовки к празднованию Рождества, во время которого церковь призывает верующих посвятить свое время молитве, посту и добрым делам, а также принять участие в реколлекциях - духовных размышлениях, которые проводят католические общины.

Во время Адвента и Рождества Рижская католическая община Святой Троицы организует три конференции, посвященные объявленному Папой Римским Бенедиктом XVI Году веры. 15 декабря состоится конференция "Вера", 22 декабря - "Надежда", 29 декабря - "Любовь".

Во время Адвента в церквях и концертных залах Латвии пройдут рождественские концерты.