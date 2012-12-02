Индийская Церковь причислит к лику блаженных Девасагаяма Пиллаи

Воскресенье 2 декабря станет для индийской Церкви знаменательным днём: кардинал Анджело Амато, префект Конгрегации по канонизации святых, причислит к лику блаженных Девасагаяма (Лазаря) Пиллаи, убитого в 1752 году за обращение из индуизма в католичество. От имени Святейшего Отца кардинал возглавит обряд беатификации в городе Коттаре на юге Индии, сообщает Радио Ватикана.

Кардинал Анджело Амато рассказал о значении беатификации Девасагаяма Пиллаи для индийской Церкви:

«Свидетельство блаженного Девасагаяма Пиллая – это славная страница Церкви в Индии. Обращение стало для него началом новой жизни, полной энтузиазма и радости. Став христианином, он больше не обращал внимания на кастовые различия, но принимал всех как своих любимых братьев. Его мученичество не стёрло память о нём, но вызывает восхищение христиан и нехристиан, а его имя - теперь одно из самых популярных среди христиан индийского штата Тамил Наду.

Этот необыкновенный индийской мученик является образцом стойкости в вере и настойчивости в свидетельстве. Жизнью и словом, уважая свободу совести других и свою собственную, сейчас блаженный Девасагаям призывает нас говорить об Иисусе и провозглашать спасение всего человечества только во Христе».