Папа назвал связь между Римом и Царьградом «истинным союзом»

В своем послании к Константинопольскому Патриарху Варфоломею І Папа Бенедикт XVI назвал связь между Римом и Царьградом «глубоким и истинным союзом, даже если все еще недостаточно совершенным, основанным не просто на человеческой толерантности, но на общей вере в Господа Иисуса Христа». Это обращение Папы к Патриарху было зачитано на службе Божьей по случаю свершения памяти св. Андрея Первозванного - покровителя Константинопольской Церкви.

Кардинал Курт Кох, президент Папского совета по содействию христианскому единству, ежегодно возглавляет делегацию из Ватикана, которая участвует в этих торжествах, в знак поддержки всемирного согласия двух Церквей. Патриарх, в свою очередь, также ежегодно направляет в Ватикан делегацию во время совершения богослужения по случаю праздника свв. апостолов Петра и Павла.

В упомянутом письме понтифик отмечает общее для обеих Церквей посвящение «провозглашению милосердной любви Божией к людям в современном мире, которую так часто оставляют без внимания, а потому она не проявляется в своей истинной сущности, будучи скрытой за мирскими планами и утопиями, вводящими в заблуждение».

Эта жизненно важная работа, по словам Папы, не должна никогда попасть под любую угрозу через церковные разногласия и нетвердость христианской позиции.

Кириос