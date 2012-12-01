Папа призвал страны остановить распространение ВИЧ и СПИДа

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В преддверии этой даты Папа Римский Бенедикт XVI призвал мировое сообщество принять необходимые меры, чтобы остановить распространение ВИЧ и СПИДа, особенно среди детей, сообщает Rome Reports.

Папа Римский подчеркнул, что особое внимание следует уделить беднейшим странам, где не хватает медикаментов, в том числе и тех, которые препятствуют передаче вируса от беременной женщины к ребенку.

Понтифик поблагодарил все католические объединения, которые непосредственно работают в бедных странах, помогая больным и пытаясь своими усилиями остановить эпидемию.

В своем обращении Папа Римский, в частности, заявил: "По инициативе ООН день 1 декабря выбран для привлечения внимания к болезни, которая унесла миллионы жизней и многим причинила страдания. Мои мысли в первую очередь, с теми детьми, которые ежегодно заражаются вирусом от своих матерей".

Katolik.ru