Во Львовской области освящена часовня для Госпогранслужбы

27 ноября 2012 Владыка Игорь (Возняк), Архиепископ и Митрополит Львовский, совершил чин освящения экуменической часовни Архистратига Михаила в Кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 2418), что в с. Великие Мосты Львовской области.

С архиереем сослужили: декан Великомостовский УГКЦ о. Владимир Юськив, представители Департамента по делам душпастырства силовых структур Украины и военные капелланы.

Митрополит Львовский поздравил личный состав Великомостовского кинологического учебного центра и поблагодарил за помощь и содействие в сооружении храма. «Он небольшой, но его роль превышает любую другую и лучшую постройку в этом месте, потому что здесь находится сам Господь, скрытый в Пресвятой Евхаристии под видом хлеба и вина. Здесь приносится бескровная Жертва, происходит примирение народа со своим Господом, звучит молитва к Богу и выполняются другие Таинства», - сказал Владыка Игорь.

Стоит отметить, что уже не один год студенты Львовской духовной семинарии Святого Духа Центра душпастырства военнослужащих святого Георгия Победоносца проводят на территории Кинологического центра еженедельные духовные встречи, помогая военным капелланам обеспечивать религиозные потребности военнослужащих и членов их семей.

Сайт УГКЦ