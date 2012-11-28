300 мучеников XX в причислят к лику блаженных

В Испании в октябре 2013 г. состоится церемония беатификации около 300 мучеников за веру XX в. Пленарная ассамблея испанской епископской конференции запланировала провести торжественное богослужение 27 октября в Таррагоне.

Город выбран неслучайно – первыми христианскими мучениками на территории современной Испании были епископ Таррагоны Фруктуоз и 2 дьякона – Авгурий и Евлогий (III в.).

Кроме того, как отметил генеральный секретарь Конференции католических епископов Испании епископ Хуан Антонио Мартинес Камино, 147 мучеников из числа тех, кого беатифицируют в следующем году, происходят из Таррагоны. Среди них – викарный епископ епархии Мануэль Боррас и 66 епархиальных священников.

Причисление к лику мучеников станет одним из событий «Года веры», объявленного Папой Римским Бенедиктом XVI.

Католическая Церковь Испании называет верующих, убитых во время Второй испанской республики (1931-1939 г. г.) и Гражданской войны (июль 1936-апрель 1939), «мучениками XX в.» Их число примерно равняется 10 тыс. Почти тысяча погибших уже были признаны блаженными, 11 – причислены к лику святых.

Седмица.