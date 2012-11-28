РКЦ должна преодолеть негативные стереотипы относительно эмигрантов

Эмигранты являются главными действующими лицами процесса обновления веры и поэтому требуют конкретной пастырской опеки, - убежден кардинал Антонио Мария Вельйо. Он выступил перед участниками встречи, ответственными в европейских епископатах за работу с эмигрантами.

Форум с 27 по 29 ноября проходит по инициативе Совета епископских конференций Европы на тему: "Пастырство как общение для восстановления евангелизации", сообщает Сatholicnews со ссылкой на Radio Vaticana.

Председатель Папского совета отметил, что мигранты приносят с собой идеи, убеждения и религиозные традиции, что способствует не только культурному разнообразию в странах их пребывания, но и меняет демографические, экономические, общественные измерения на всей планете, и, таким образом, создает силу для перемен.

Глава ватиканской дикастерии считает, что христианские общины и церковные учреждения должным ответить на сложный феномен эмиграции. Кардинал Вельйо призвал поместные Церкви "лучше принимать" эмигрантов через свои пастырские инициативы и помочь местным верующим в преодолении негативных стереотипов относительно них.