Пресс-служба Святого Престола сообщила, что 1 декабря состоится презентация твиттер-канала Бенедикта XVI. Проект направлен прежде всего на молодежь и начнет действовать до конца этого года. В формате коротких сообщений - 140 знаков - в Твиттере будут содержаться в первую очередь отрывки из речей Святейшего Отца.

Презентацию проведет глава Папского совета по делам средств массовой коммуникации Архиепископ Клаудио Мария Челли вместе со своими сотрудниками. На презентации будут присутствовать также медиа-эксперты. Архиепископ Челли признался, что каждое из коротких сообщений будет утверждать лично Бенедикт XVI.

Католический обозреватель

