В Ватикане началось заседание секретариата Папского Синода

26 ноября 2012 в Ватикане началось очередное заседание ХІІІ Обычного совета Генерального Папского Синода Католической Церкви, в котором принимает участие Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ.

Обычный совет состоит из 15 епископов-делегатов, которые были участниками ХІІІ сессии Папского Синода, состоявшемся в Ватикане 7-28 октября 2012 года на тему «Новая евангелизация как передачи веры».Две трети членов Совета были избраны участниками Синода, а остальных именовал Папа. Добавим, что Блаженнейший Святослав был именован Папой Бенедиктом XVI как представитель Восточных Католических Церквей для работы в этом важном папском институте. Кроме избранных и назначенных членов Совета, к работе привлечены также отдельные ведущие католические богословы и ректоры римских папских университетов.

Открыл встречу владыка Николай Этерович, Секретарь Папского Синода, который подытожил основные моменты синодальных заседаний. В общей дискуссии и работе в группах были проанализированы богословские, литургические, катехизические и пастырские темы, которые были выдвинуты отцами Синода, а также их просьбы, направленные к Римскому архиерею. Был обсужден и предложен план папского письма, который бы учитывал основные темы и пожелания, высказанные в предложениях Синода, синодальном обращении к Божьему народу и дискуссиях в малых рабочих группах.

Задача Обычного совета – помощь Папе в разработке предложений Синода, подведении итогов синодальных дискуссий, чтобы подготовить постсинодальное папское послание о проповедовании Церковью христианской веры в новых культурных и исторических обстоятельствах.

Департамент информации УГКЦ

