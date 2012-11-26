В Эквадоре беатифицирована монахиня Мария Тронкатти

Итальянская миссионерка, член ордена салезианцев Мария Тронкатти причислена к лику блаженных в Эквадоре 24 ноября. Церемонию беатификации в соборе г. Макас возглавил префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато, который и сам является последователем ордена Дона Боско.

М.Тронкатти служила сестрой милосердия и миссионеркой у коренных народов в низовьях Амазонки.

М.Тронкатти родилась в Италии, недалеко от Брешии, в 1883 г. В 1908 г. она присоединилась к орденц салезианцев. Во время I Мировой войны работала сестрой милосердия в военном госпитале. В 1922 г. в качестве миссионерки поехала в Эквадор, откуда уже никогда не вернулась на родину. В джунглях Амазонки на территории проживания народности шуар, работая в отделении медицинской помощи, она лечила больных и оказывала им духовную поддержку. Особое значение уделяла улучшению положения женщин и девочек, а также преодолению напряженности между индейцами и белыми поселенцами. Мария Тронкатти погибла во время авиакатастрофы 25 августа 1969 г.

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