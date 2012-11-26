В Испании состоялся конгресс о мученичестве христиан

"Преследование, мученичество за веру и деятельность в пользу Евангелия". Под таким девизом встретились в Гранаде (Испания) участники IX Международного Тринитарского конгресса. В нем участвовал кардинал Петер Тарксон, председатель Папского Совета "Iustitia et Pax", сообщает Сatholicnews, со ссылкой на Radio Watykanskie.

Религиозная свобода принадлежит к фундаментальным правам человека и является путем к миру.

"Принадлежит достоинству человеческой личности не только для христиан, но и для всего человечества, потому что эта свобода дает право каждому человеку искать Бога в соответствии с его возможностями и в единстве с братьями", - сказал кардинал Тарксон.

"Религиозная свобода тесно связана со свободой совести", отражением которой являются свобода культа и признание собственной религии. Ее нужно защищать только как "свободу личности", ограниченную "частной жизнью", потому, что она имеет "внешнее, публичное измерение". Кто ищет религиозной свободы и защищает ее, становится "строителем мира" в нашем мире, - отметил председатель Папского Совета "Iustitia et Pax".

Участники конгресса узнали о преследованиях, которые терпят сегодня христиане в разных странах мира: в Пакистане, Египте и Судане. Помимо конференции программа мероприятия предусматривала ряд свидетельств тех людей, которые терпят преследования за веру в Иисуса.

Конгресс организовал Орден Тринитариев в сотрудничестве с факультетом теологии Гранады.