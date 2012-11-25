В Загребе завершается встреча католических епископов Европы

Сегодня, 25 ноября, в Загребе (Хорватия) завершается ежегодная встреча епископов Восточных Католических Церквей Европы.

Иерархи 14 Восточных Католических Церквей Европы собрались в столице Хорватии, чтобы частности обсудить следующие темы: «Второй Ватиканский Собор и Восточные Католические Церкви», «Катехизис УГКЦ», «Кодекс канонов Восточных Церквей» и «Программа празднований Года веры в Восточных Католических Церквях».

23 ноября, после пленарного заседания, состоялась Архиерейская Божественная Литургия в соборе Святых Кирилла и Мефодия, который расположен в Трехсвятительской греко-католической семинарии. Богослужение возглавил Блаженнейший Святослав.

В проповеди Глава УГКЦ поздравил всех присутствующих и отметил важность встречи всех епископов в стольном городе Хорватской республики, что является видимым знаком единства. Это единство является важным элементом в попытке разработать общую стратегию действий Церкви в области новой евангелизации.

24 ноября состоялась встреча епископов с президентом Хорватии Иво Йосиповичем. А после очередного пленарного заседания состоялась совместная Архиерейская Божественная Литургия в марийском паломническом месте в г. Быстрица. После Богослужения Блаженнейший Святослав отслужил поминальную панихиду по жертвам Голодомора в Украине.

Департамент информации УГКЦ