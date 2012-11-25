Папа Бенедикт XVI назначил новых кардиналов

Глава Ватикана папа Бенедикт XVI в ходе консистории, состоявшейся в Соборе св. Петра, возвел в кардинальское достоинство шесть видных иерархов Римско-католической церкви. Их имена он лично объявил месяц назад.

Пурпурные шапочки и золотые кардинальские перстни получили влиятельный сановник Римской курии, префект Папского дома архиепископ Джеймс Майкл Харви (США), маронитский патриарх Бeшара Бутрос ар-Раи (Ливан), сиро-маланкарский архиепископ Тривандрума Базелиос Клеемис Тоттункал (Индия), архиепископ Абуджи Джон Олорунфеми Онайекан (Нигерия), архиепископ Боготы Хесус Рубен Салазар Гомес (Колумбия) и архиепископ Манилы Луис Антонио Тагле (Филиппины).

Цвет кардинальских шапочек символизирует готовность высших лиц церкви пролить свою кровь за ее дело.

Среди новых избранников Папы Римского нет ни одного итальянца и вообще ни одного европейца. Кроме того, обращает на себя внимание довольно молодой, по ватиканским меркам, возраст новых "князей Церкви": самому старшему из них - ливанскому патриарху - 72 года, тогда как архиепископу Манилы 55 лет, а индийскому прелату "всего" 53 года.

Последняя консистория, в ходе которой Папа даровал пурпурные шапочки 22 новым "князьям Церкви", состоялась 18 февраля этого года. В новейшей истории Римско-католической церкви консистории никогда не созывались дважды в один и тот же год.

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