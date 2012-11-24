Папская Швейцарская Гвардия записала альбом с колядками

В Ватикане уже готовятся к Рождеству. В ожидании праздников мужчины, отвечающие за безопасность Папы, отвергли всякую серьезность ради веселой музыки и радости. Они записали альбом под названием «Рождество с Папской Швейцарской Гвардией» с участием арфистки Даниэлы Лоренц.

«Идея записи такого альбома возникала постепенно. Сначала мы познакомились с госпожой Лоренц, которая также из Швейцарии, а потом решили сделать совместный проект. И поскольку сейчас приближаются рождественские праздники, мы выбрали колядки», - рассказал Джулиан Мурман, член Швейцарской Гвардии.

«Мы родом из Швейцарии и хорошо понимаем друг друга, что значительно помогает в работе. Для них это большое достижение. Они не профессионалы и не музыканты, а просто работают здесь. Репетиции пришлось совмещать с выполнением профессиональных обязанностей. Надо было сделать много работы, и им это удалось », - отмечает Д.Лоренц.

В альбом входит 18 колядок, в т.ч. швейцарских, латиноамериканских и итальянских. Это первый альбом, который Швейцарская Гвардия записала за свою 500-летнюю историю.

«Считаю, что это хороший подарок на Рождество», - добавил Дж.Мурман.

Католический обозреватель