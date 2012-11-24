УГКЦ призывает взвешенно относиться к трансплантации органов

В УГКЦ призывают к постепенному и взвешенному подходу к процессу распространения трансплантации в Украине.

«Церковь положительно относится к донорству органов. В Католической церкви это рассматривается как способ благотворительности, жертвенности донора относительно того человека, который может получить эту помощь. Однако совершенно неприемлема для Церкви торговля органами. Речь должна идти только о даровании, а не о продаже», - об этом заявил ответственный за социальное служение в УГКЦ о. Андрей Нагирняк изданию «Форум», комментируя законопроект, Министерства здравоохранения Украины, согласно которому каждый украинец станет донором органов после своей смерти, если при жизни юридически не оформит отказ.

Как отметил о. Андрей, Церковь выступает против коммерциализации процесса донорства. Такой процесс является морально неприемлемым, поскольку тело становится предметом купли-продажи: таким образом унижается достоинство человека. А вот бескорыстное дарение вполне возможно, и Церковь благосклонно к этому относится. «Также мы выступаем за то, чтобы это было сознательное и добровольное решение человека», - подчеркнул представитель Церкви.

Он также отметил, что внедрение такого закона сейчас в Украине может быть преждевременным: «Уровень правосознания и законности в нашем обществе, к сожалению, сегодня еще далек от того, каким должен быть. Поэтому нужно обратить внимание, не вызовет ли введение презумпции согласия каких-то злоупотреблений из-за отсутствия законности в нашем обществе».

«У нас есть определенные опасения относительно того, насколько общество готово к введению такого закона. Сначала предстоит провести масштабную предварительную работу с людьми. Необходимо говорить о том, что есть такое понятие, как презумпция согласия. Люди должны быть информированы о том, как это все происходит», - убеждает представитель Церкви.

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