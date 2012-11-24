В Одессе на «Со-Действии» дискутируют о социальной работе

В рамках VI Социальных дней УГКЦ в Одессе 23-24 ноября проводится Социальный БарКемп «Со-Действие». Более двадцати докладчиков из Одессы, Киева, Львова, Николаева и Амстердама говорят о социальной работе, сотрудничестве общественных движений с бизнес-структурами, влиянии на чиновников и государство. Мероприятие проходит в помещении Христианского Гуманитарно-Экономического Университета, сообщает РИСУ.

Обсуждение проходит в трех секциях.

Первая – посвящена тематике социального сиротства. Здесь представлены механизмы решения этой проблемы.

Во второй секции обсуждаются вопросы взаимодействия бизнеса и общественных организаций. Особенность этой секции в том, что большинство ее спикеров не общественники, а бизнесмены. Они расскажут, что отталкивает их от взаимодействия с общественниками и что, напротив, кажется привлекательным в таком сотрудничестве.

В третьей секции прозвучат доклады тех, кто уже имеет положительный опыт воздействия на органы государственной власти в интересах общественности.

Социальные дни УГКЦ – это первая на постсоветском пространстве открытая платформа, созданная с целью объединить представителей религиозных и негосударственных организаций в публичную дискуссию о злободневных социальных вопросах на местном и общенациональном уровне.