Глава УГКЦ принимает участие во Встрече католических епископов Восточной Церкви

Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ, возглавил делегацию епископов Украинской Греко-Католической Церкви на Встрече епископов Католической Церкви восточного обряда, которая проходит в Загребе (Хорватия). Мероприятие началось 22 ноября 2012 в Хорватии по случаю 400-летия унии Хорватской Греко-Католической Церкви с Римом. В Загребе собрались иерархи 14 Восточных Католических Церквей Европы, чтобы обсудить вопрос о Втором Ватиканском Соборе и Восточных Католических Церквях, Катехизме УГКЦ, Кодексе канонов Восточных Церквей и программе празднования Года веры в Восточных Католических Церквях.

В субботу, 24 ноября, участники встретятся с Президентом Хорватии Иво Иосиповичем. Он будет принимать участие в паломничестве в национальній паломнический центр Матери Божией в Марии-Быстрице. Совещания епископов завершатся 25 ноября. Владыки отслужат Божественную Литургию в храме Святой Троицы г. Крижевце. Литургия будет транслироваться в прямом эфире национального телевидения.

В совещаниях также примут участие: кардинал Иосиф (Божанич), Архиепископ Загребский, и Секретарь Конгрегации Восточных Церквей Архиепископ Цирил (Василий). Встречу епископов организовал Владыка Николай (Кекич), Епарх Крижевецкий, под патронатом Конференции Католических Епископов Европы.

Предыдущая, 14-я, Встреча восточных католических епископов Европы проходила 3 - 6 ноября 2011 года в г. Орадя (Румыния). Темой работы был вклад Восточных Католических Церквей в новую евангелизацию.

Департамент информации УГКЦ