Бенедикт XVI нашел ошибку в христианском календаре

Папа Римский Бенедикт XVI считает, что в христианском календаре допущена ошибка, в которой папа винит монаха Дионисия Малого, жившего в VI веке, пишет Daily Mail. В своих подсчетах возраста Иисуса Христа тот ошибся на несколько лет, полагает понтифик.

О своих наблюдениях Бенедикт XVI написал в книге о жизни Христа, которая в среду вышла в свет в 50 странах мира. Он считает, что Христос родился на несколько лет раньше, сообщает газета. Ученые уже давно спорят о дате рождения Иисуса Христа. Некоторые считают, что это случилось между 6 и 4 годами до н.э.

Ко всеобщему удивлению, Бенедикт XVI в своей книге высказал мнение, что в традиционных рождественских постановках животные используются напрасно. "В Евангелиях нет упоминания животных”, – цитирует его издание. Также он утверждает, что ангелы вовсе не пели о рождении Христа, как традиционно принято считать, а возвещали, то есть – говорили. В своей книге папа Римский дает трактовки к Евангелиям от Матфея и от Луки, в которых описываются события, предшествовавшие рождению Иисуса Христа, пишет Daily Mail.