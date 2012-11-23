Ватикан поверил в инопланетян

Католическая церковь сделала ряд весьма сенсационных заявлений, касающихся внеземной жизни. Директор Ватиканской обсерватории - священник ордена иезуитов Хосе Фунес - допустил существование других цивилизаций вне Земли, сообщает РИА "Новости". "До сегодняшнего дня мы не нашли никакого доказательства того, что существует внеземная жизнь. Но во Вселенной из миллиардов галактик, каждая из которых имеет миллиарды звезд, нельзя заведомо исключать существования жизни", - сказал он в ходе конференции, проводимой в Риме по инициативе Католической церкви.

Фунес обратил внимание на тот факт, что поиск сигналов жизни разумных цивилизаций на других планетах необходим людям, чтобы лучше понять самих себя и "осознать собственный источник жизни". Астроном заметил, что Католическая церковь всегда была заинтересована в науке, добавив, что никогда нельзя знать, что будет с нами даже через 10 - 15 лет. "Известно о 350 звездах, вокруг которых вращаются планеты. Не исключено, что среди них может быть планета, похожая по природным условиям на Землю", - заключил он.

По словам астронома, Вселенная отнюдь не является "результатом хаоса", а сама ее природа четко и логично структурирована, что, в свою очередь, позволяет людям проводить различные научные исследования, открывать и понимать физические законы. "Наука позволяет размышлять и находить законы в природе, которая отражает порядок", - констатировал Фунес.

Заявление по данному поводу сделал и Папа Римский Бенедикт XVI, отметивший, что наука и вера в бога совместимы, поскольку и то, и другое необходимо для сохранения жизни на земле. "Вера не вступает в конфликт с наукой, а, напротив, сотрудничает с ней. В то время как наука открывает что-то новое о человеке и космосе, вера показывает, что действительно хорошо для человека и в каком русле человечеству стоит двигаться", - приводит его слова Peace FM.

Ватиканские астрономы ведут свои исследования в одной из старейших в мире обсерваторий Specola Vaticana. Они также пользуются мощным телескопом, установленным в американском штате Аризона, и регулярно принимают участие в крупнейших международных научных конференциях.