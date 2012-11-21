В Ватикане представлена книга Папы Бенедикта XVI «Детство Иисуса»

Во вторник, 20 ноября 2012 г., в Ватикане состоялось представление книги Йозефа Ратцингера - Папы Бенедикта XVI «Детство Иисуса», которая является третьей книгой из серии «Иисус из Назарета». Уже на следующий день ее можно будет найти на прилавках магазинов. Она выходит в свет одновременно 9 языках (итальянском, бразильский, хорватский, французский, английский, португальский, испанский, польском и немецком) в 50 странах мира, а общий тираж первого издания превышает 1 миллион экземпляров. В ближайшее время увидят свет еще 20 языковых версий труда, сообщает Радио Ватикан.

«Есть ли правдой все то, что записано в Евангелиях? Кем является Иисус? Откуда происходит? - На эти фундаментальные вопросы пытается ответить новая книга Папы, объемом 176 страниц, которая состоит из четырех разделов, эпилога и короткого вступления.

Первый раздел посвящен генеалогии Спасителя, записанный в Евангелиях от Матфея и Луки, которые хоть и различаются, то, однако, сходятся в том, что помещают Иисуса в историю, а его приход определяют как «новое начало» истории мира.

Темой второго раздела является весть о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. В контексте диалога Марии из Назерета и архангела Гавриила, Бенедикт XVI объясняет, что Бог через женщину ищет «нового входа в мир». Ведь создав свободу, Бог, в определенной степени, стал зависимым от человека, Его могущество связано с непринужденным «да» человеческой личности.

Третий раздел анализирует вифлеемские события, исторический контекст рождения Иисуса, как также отдельные элементы повествования о Рождестве, которые полны глубоким смыслом.

Последний раздел посвящен трем мудрецам с востока, которые увидели звезду «Царя иудейского» и пришли Ему поклониться. Эти загадочные фигуры, описанные, пользуясь богатым спектром исторически лингвистической и научной информации, указанные в пример беспокойства, искания и внутренних ожиданий человеческого духа.

В Эпилоге - упоминание о последнем евангельском рассказе о детстве Иисуса, то есть о том, как Евангелие от Луки описывает паломничество двенадцатилетней Спасителя в иерусалимский храм.