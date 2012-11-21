В Ватикане установили «Свиток веры»

На площади св. Петра в Ватикане установлен так называемый «Свиток веры» - новая инициатива по поводу Года веры для посетителей Апостольской Столицы. Это специальный свиток, который имеет около 50 метров длины, где паломники могут написать, чем для них является вера, а также оставить интенции, в намерениях которых будет отправляться Служба Божья в Ватиканской Базилике.

Первым, кто оставил свои размышления на тему христианской веры, был Архиепископ Рино Физикелла, глава Папского совета по новой евангелизации. Иерарх оставил такое послание: «Перед многочисленными вопросами, которые возникают в сердце каждого человека о смысле своей жизни, вера представляется как последний и окончательный ответ, так как заставляет человека встретить лицо Иисуса Христа, Сына Божия».

В интервью Ватиканского радио Архиепископ Физикелла отметил, что эта инициатива выражение опыта веры, молитвы и показания также становится опытом коммуникации. «На свитке паломники могут писать также то, что они пережили во время посещения могилы св. Петра », - сказал иерарх. По мнению владыки Физикеллы, записи паломников - это свидетельство участия в большой вере, какова вера Церкви, действующей во всем мире. Здесь верующие могут писать на всех языках мира: китайском, английском, португальском, итальянском и другими. По словам главы ватиканской дикастерии, разнообразие языков становится также выражением единого языка, который для нас общий - язык нашей веры. Иерарх выразил надежду, что эта инициатива станет также инструментом для выражения богатства множества молитв и большого опыта веры, добытого здесь, в Риме.

Католический обозреватель