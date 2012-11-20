В Аргентине беатифицировали монахиню Марию Перес

17 ноября в аргентинском Пергамино (провинция Буэнос-Айрес) беатифицирована монахиня Мария Перес (1897- 1932), сообщает Богослов. Беатификацинную Мессу возглавил префект Конгрегации по делам канонизации кардинал Анджело Амато.

Мария Перес родилась в августе 1897 г. в Сан-Мартине. Ее родители - выходцы из Испании. В 1918 г. Мария Перес принесла монашеские обеты в монастыре „Сад дочерей Богородицы“, где ее религиозная жизнь целиком была посвящена детям и работе в качестве учителя. С 1924 г. она ухаживала за больными в противотуберкулезном санатории в Мар-дель-Плата. Через три года ее здоровье сильно пошатнулось, и в поисках лучшего климата монахиню отправили в Валленар (Чили), где она трудилась в местной больнице. Мария Перес тяжело заболела и скончалась в возрасте 35 лет в 1932 г. В 1966 г. тело Марии Перес было найдено нетленным, в настоящее время оно находится в одной из часовен в Пергамино. В 1995 г. в одной из больниц Буэнос-Айреса произошли исцеления, которые католики приписали чудесной помощи Марии Перес.