В Риме вторично открыт памятник Папе Иоанну Павлу II

Вызвавшая у итальянцев бурю негодования своими весьма смелыми художественными формами статуя Папы Римского Иоанна Павла II, установленная близ вокзала Термини в Риме, была переделана ее автором – скульптором Оливьеро Райнальди (Oliviero Rainaldi). Доработанный вариант скульптуры был представлен в Риме, после того, как автор внес по требованию общественности изменения в облик своего творения. Памятник был открыт вторично в ходе церемонии, состоявшейся 19 ноября. Скульптура Оливьеро Райнальди, который в абстрактном духе передает облик покойного Римского Папы, была откорректирована в соответствии с рекомендациями, разработанными группой художников и скульпторов. Они настояли на том, чтобы Райнальди внес изменения соответственно эскизам, которые были первоначально одобрены в ходе рассмотрения и утверждения проекта. Скульптор заявил, что при его воплощении внес только «маленькие исправления».

В то же время немногие критики остались удовлетворены изменениями, внесенными скульптором. Тем не менее, реконструированный памятник вызвал у римлян менее эмоциональные реакции, чем его первая версия: тогда многие сочли, что детище Райнальди более похоже своим обликом на Муссолини, чем на Папу Войтылу.

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