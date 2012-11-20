Папа Римский: не любопытствуйте о датах конца света

Именно Христос есть “прочная основа” в мире, утратившем стабильность из-за насилия и стихийных бедствий, подчеркнул Святейший Отец в своем катехизическом наставлении перед чтением молитвы «Angelus» в полдень 18 ноября, сообщает "Радио Ватикана".

Папа размышлял над Евангелием на воскресной литургии, в котором Христос говорит апостолам о Своем втором пришествии в конце времен.

Померкнувшее солнце, луна, не дающая света; звезды, падающие с неба, силы небесные колеблющиеся: это конец мира, описанный в Евангелии.

“Иисус не дает описания конца мира, и когда Он использует апокалиптические образы, то вовсе не выдает Себя за ‘ясновидящего’. Наоборот, Он желает удержать Своих учеников всех времен от любопытства относительно дат, предсказаний, и вместо этого хочет дать им ключ к глубокому прочтению событий, к умению видеть в них главное, и, прежде всего, указать верный путь, по которому они должны идти сегодня и завтра, чтобы войти в вечную жизнь”.

Все сущее, подчеркнул Папа, “послушно Слову Божию”, и поэтому именно на Иисуса, воплощенное Слово Божие, человек призван уповать, что бы ни произошло: «Дорогие друзья, и в наше время хватает стихийных бедствий и, к сожалению, даже войн и насилия. И сегодня, как всегда, мы нуждаемся в прочной основе для нашей жизни и надежды, тем более в условиях релятивизма, в который мы все погружены».

Кatolik.ru