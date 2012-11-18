Рождественскую елку для Ватикана привезут из Италии
Её высота 28 метров
Каждый год многие страны надеются, что именно их елка украсит главную площадь Ватикана. Это кропотливая работа, ведь дерево должно соответствовать определенным стандартам.
В этом году рождественская елка будет высотой 28 метров. Её доставят из района Пескопеннатаро регион Молизе в южной Италии.
Ель, которую искали в лесах, расположенных на территории Боско Абете Сопрани, будет спилена 5 декабря и доставлена в Ватикан. Торжественное представление елки запланировано на 14 декабря. В нем примут участие представители региона Молизе, которые с 2004 года ждали возможность подарить Папе рождественскую елку.
В прошлом году на площади св. Петра стояла ель из Украины. После праздников из нее сделали игрушки для детей из детского дома.