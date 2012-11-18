Рождественскую елку для Ватикана привезут из Италии

Каждый год многие страны надеются, что именно их елка украсит главную площадь Ватикана. Это кропотливая работа, ведь дерево должно соответствовать определенным стандартам.

В этом году рождественская елка будет высотой 28 метров. Её доставят из района Пескопеннатаро регион Молизе в южной Италии.

Ель, которую искали в лесах, расположенных на территории Боско Абете Сопрани, будет спилена 5 декабря и доставлена в Ватикан. Торжественное представление елки запланировано на 14 декабря. В нем примут участие представители региона Молизе, которые с 2004 года ждали возможность подарить Папе рождественскую елку.

В прошлом году на площади св. Петра стояла ель из Украины. После праздников из нее сделали игрушки для детей из детского дома.

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