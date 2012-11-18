На Львовщине отметят юбилей Добромильской монашеской обители

Сегодня, 18 ноября в монастыре Святого Онуфрия, что в Добромиле на Львовщине, состоится торжественное празднование по случаю 400-летия основания здесь монашеской жизни и 130-летия Добромильской реформы. Архиерейскую Святую Литургию возглавит Блаженнейший Святослав (Шевчук), Глава УГКЦ.

Монахи Ордена святого Василия Великого живут своей внутренней духовной жизнью, однако ведут открытую деятельность. Недавно в Ордене восстановили известную довоенную традицию - содержать школы, которые воспитывают национально сознательных и глубоко религиозных граждан. Также монахи проводят ряд летних лагерей для разных категорий детей. Под патронатом отцов василиан выдаются журналы: «Господь и я» (молодежный) и «Миссионер» (основан еще до Второй мировой войны), «Свет» (в Канаде). В Жовкве, что на Львовщине, есть типографии и издательство «Миссионер». Об этом рассказал Симеон Манько, игумен Добромильского монастыря Святого Онуфрия.

По словам о. Симеона, инициатором Добромильской реформы был о. Климентий Сарницкий, тогдашний протоигумен василиан.

«Наблюдая упадок в конце XIX века, в письме к Папе Льву ХІІІ он подал обоснованные предложения относительно способа проведения реформы. Впоследствии эти предложения стали основой Апостольской конституции «Singulare Praesidium», которой Лев XIII начал реформу Василианского чина», - пояснил игумен Добромильского монастыря.

Программа празднования: 18 ноября (воскресенье)

9.00 - Торжественная Утреня. Освящение воды.

10.30 - Встреча Главы УГКЦ Блаженнейшего Святослава.

11.00 - Архиерейская Святая Литургия. Освящение юбилейного креста.

Департамент информации УГКЦ