В ОАЭ встретились 1500 молодых католиков Ближнего Востока

Более 1500 молодых католиков с Ближнего Востока, а также из других стран мира 15 ноября встретились в кафедральном соборе Святого Иосифа в Абу-Даби, в Объединенных Арабских Эмиратах. Три дня молодежь посвятит духовным размышлениям и молитвам, сообщает Radiovaticana.

Святую Мессу открытия этой встречи возглавили апостольские викарии Северной и Южной Аравии.

«Мы начали Год Веры с официальных торжественных богослужений в приходах и на уровне викариата. Христиане живут в арабской среде, и наша задача, как, впрочем, и во всем мире, - ответить на вопрос: как жить верой молодежи, которая подвержена разностороннему влиянию со стороны окружающего общества.

Если говорить о проблемах и надеждах молодых христиан в арабском мире, то их можно выразить такими вопросами: сможем ли мы остаться? Найдем ли работу? Получим ли высшее образование? Где? И затем - каким будет наше будущее? Поэтому цель нашей встречи можно в какой-то мере озвучить так: укрепление солидарности среди католической молодежи», – сказал Апостольский викарий Южной Аравии монс. Пауль Хиндер.