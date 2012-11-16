В Лихтенштейне Католическая Церковь перестанет быть государственной. В княжестве подготовлены соответствующие поправки в конституцию.

В законодательстве будет закреплено равноправие всех юридически зарегистрированных религиозных общин.

Кроме того, правительство страны предложило ввести церковный налог, согласно которому члены разных религиозных общин будут платить налоги на их содержание. Обсуждение поправок к законодательству пройдет в ландтаге (парламент) в ближайшие недели.

Более трех четвертей населения Лихтенштейна, которое составляет 36,5 тыс. человек, — католики.

Седмица.Ru

