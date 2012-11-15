100-летие служения Редемптористов в Украине

В 2013 году Конгрегация Редемптористов будет праздновать свой 100-летний юбилей служения в Украине.

Как сообщает Католический обозреватель, этим мы обязаны самопожертвованию неутомимого бельгийского миссионера о. Ахилл Деляре, который в 1906 году сменил латинский обряд на византийский, чтобы работать с украинскими эмигрантами в Канаде. Пораженный неутомимым трудом бельгийских отцов, митрополит Андрей Шептицкий, предлагает им начать подобную миссию и в Западной Украине (тогда часть Австро-Венгерской империи). В мае 1913 года Митрополит Шептицкий и Генеральное правительство Редемптористов подписали соглашение об основании монастыря в Галичине, а уже в августе этого же года в Украину прибыли в. Йозеф Схрейверс и еще 5 отцов и один брат.

За 100 лет своей деятельности Львовская провинция Святейшего Искупителя дала Церкви четырех священномучеников, многих исповедников веры и неутомимых работников на Господней ниве.

Празднования начнутся 21 ноября 2012 на праздник Архистратига Михаила Архиерейского Святой Литургией, которую возглавит глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав.