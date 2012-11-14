Митрополит РКЦ объяснил почему священники ездят на дорогих машинах

Митрополит РКЦ архиепископ Мечислав Мокшицкий отметил, что духовенство не может жить богаче, чем средний класс в стране, сообщает Galinfo.

«Монахи дают обеты бедности, целомудрия и и послушания. Жизнь монахов и священников должна быть на уровне с нашими верующими. Она не должна сильно отличаться. Конечно, должна быть возможность работать в соответствии с темпом жизни», - сказал архиепископ.

Митрополит объяснил почему священники ездят на дорогих автомобилях - у нас очень плохие дороги. В Варшаве нет таких дорогих машин, как во Львове, - сказал иерарх. Гости из Польши иногда удивляются этому. Но, по словам архиепископа Мокшицкого, «деликатная маленькая машина на львовских дорогах быстро сломается. Поэтому они должны иметь такие машины. На Львовщине просто страшные дороги. Это опасно для жизни».

