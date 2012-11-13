Глава УГКЦ в Ватикане возглавил Литургию

В понедельник, 12 ноября, когда по новому календарному стилю празднуют память святого Иосафата, Архиепископа Полоцкого, мученика за единство христиан, украинская община собралась на Евхаристическую молитву у его мощей, которые покоятся в главной католической базилике мира. Торжественную Архиерейскую Божественную Литургию возглавил Блаженнейший Святослав. С ним сослужили протоархимандрит Василианского чина святого Иосафата о. Генеза Виомар, координатор душпастырства украинских греко-католиков в Италии о. Марко Ярослав Семеген, ректоры папских украинского коллегий и еще более полусотни священников, которые служат или учатся в Италии, а также представители духовенства других Католических Церквей. Совместную молитву в сопровождении хора семинаристов папских коллегий Рима подносили семинаристы, богопосвященные лица и многочисленные миряне.

Обращаясь к присутствующим, Глава УГКЦ отметил, что священномученик Иосафат, с одной стороны, был святым, «что означает: всем своим сердцем и душой переполнен Божьей жизнью и Его святостью», а с другой - будучи мучеником за единство Христовой Церкви, «он был един с этой церковью ».

Глава УГКЦ рассказал, что его присутствие в Ватикане связано с тем, что Папа Бенедикт XVI недавно ввел его в состав Папского совета по делам единства христиан, который именно в этот день, в день поминовения святого Иосафата, начинает свою ежегодную пленарную встречу. Напомнив и о том, что в этот день в Украине начинаются совместные реколлекции епископов УГКЦ и РКЦ, он отметил, что «у людей есть случайности, а Господь Бог к нам обращается через обстоятельства».

Департамент информации УГКЦ