УГКЦ вышла израненной из процесса выборов и требует лечения

При встрече 9 ноября патриарха Святослава с Послом Канады в Украине Троем Лулашником и Грегори Лемермаером, советником посольства Канады, была затронута тема выборов в Украине. Глава УГКЦ выразил благодарность за большое количество наблюдателей из Канады.

Первоиерарх рассказал о политической ситуации после выборов и о самом избирательном процессе.

«Беспокойство Церквей, которые были вне политических баталий, вызвало попытки разных кандидатов в депутаты использовать Церкви и религиозные организации в политических целях. Мы столкнулись с массовым подкупом, в том числе священников. Ранее такие методы нам были не известны. Наша Церковь вышла израненной из этого процесса и требует лечения, потому что когда Церковь используют для политических целей, тогда подрывается церковное слово и искажается понятие Церкви», - сказал Глава УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ

