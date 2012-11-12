Программист Ватикана приговорен к заключению

Суд признал 48-летнего программиста Клаудио Шарпеллетти, который работал в секретариате Ватикана (фактически, это правительство Римской католической церкви), где отвечал за компьютерное обеспечение в течение 20 лет, виновным в причастности к утечке секретных документов Ватикана и приговорил его к двум месяцам тюрьмы.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse, приговор отложен на пять лет, и если в течение этого испытательного срока он не нарушит его условий, К.Шарпеллетти сможет и полностью избежать тюрьмы.

Бывшего программиста Ватикана арестовали 25 мая по подозрению в причастности к скандалу с утечкой секретных документов Святого Престола, однако на следующий день отпустили на свободу.

Следователи утверждали, что обнаружили в ящике письменного стола К.Шарпеллетти конверт с официальной печатью Ватикана. Внутри конверта были документы, которые впоследствии были опубликованы в книге итальянского журналиста Джанлуиджи Нуцци «Его святость: Тайные письма Бенедикта XVI». В этой книге, опубликованной в мае 2012 года, в частности, говорилось о коррупции в Ватикане и сексуальных скандалах, в центре которых оказывались представители Римской католической церкви.

Основную часть документов передал журналисту папский камердинер Паоло Габриэле. Он признался в краже документов и просил помилования, однако 6 октября 2012 года его приговорили к 18 месяцам тюрьмы. П.Габриеле сообщил, что передал документы журналисту для того, чтобы спасти церковь от «зла и коррупции».

К.Шарпеллетти утверждал, что никогда не открывал обнаружен в его столе конверт. При этом он путался в показаниях о том, каким образом конверт оказался у него. Сначала программист утверждал, что получил его от П.Габриеле, потом говорил, что его передал некий прелат, именуемый в судебных документах под буквой W.

Впоследствии стало известно, что в конверте были сведения, дискредитирующие главу ватиканской полиции Доменико Джани. Там также содержалась информация о том, что два офицера полиции владеют долями в частных охранных фирмах в Италии, что может означать конфликт интересов.

Расследование по делу об утечке секретных документов, получил в прессе название Ватиликс (аналогично в WikiLeaks), продолжается, а прокуроры не исключают выдвижение серьезных обвинений.

