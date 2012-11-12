Папа Римский учредил академию по изучению латыни

Папа Римский Бенедикт XVI стал учредителем академии по изучению латыни, которая до сих пор является официальным языком Католической церкви, пишет Росбалт.

Понтифик выразил озабоченность, что будущие священники имеют лишь поверхностное знание этого древнего языка. Новое учебное заведение призвано пробудить в молодых людях интерес к латыни с помощью специальных образовательных программ, литературных публикаций и конференций.

Как отмечают эксперты, тем самым Папа Бенедикт XVI совершил очередной шаг в своем стремлении приблизить католическую церковь к ее историческим корням.