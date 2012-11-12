В Малайзии католики разглядели «нерукотворный образ» Девы Марии

Сотни католиков собрались около больницы, расположенной недалеко от малазийской столицы Куала-Лумпура, увидев на одном из окон изображение, напоминающее образ Девы Марии, сообщает Agence France-Presse.

Фотографии образа, появившегося 10 ноября на окне седьмого этажа больницы, стали распространятся среди местных христиан через Facebook, что привело к увеличению числа тех, кто захотел увидеть произошедшее воочию.

Около 100 католиков провели всю ночь возле больницы, зажигая свечи, распевая гимны и молитвы.

«Мы верим, что Дева Мария, Матерь Божия, этим сообщает нам о чем-то, она то смотрит сверху вниз на нас, то на малазийский флаг. Мы также видим изображение Иисуса, и он тоже движется», - сказал Юнис Фернандеса, который живет неподалеку.

Отец Лоуренс Эндрю, редактор Малайзийского католического бюллетеня «The Herald», заявил, что Церковь должна провести расследование и проверить подлинность изображений и "свидетельства очевидцев".

Католики составляют значительное меньшинство в преимущественно мусульманской Малайзии.