Глава УГКЦ поздравил США с избранием Президента

В рамках своего душепастырского визита за океан Предстоятель Украинской Греко-Католической церкви Святослав (Шевчук) во время встречи с официальными должностными лицами США поздравил американцев по случаю избрания на второй срок Президента США и пожелал ему успехов в работе, сообщает Кyrios.

Блаженнейший Святослав также выразил соболезнования и солидарность с гражданами США по поводу урагана Сэнди.

Американские чиновники интересовались у Главы Церкви вопросам свободы в Украине, в частности религиозной. В ответ Блаженнейший Святослав рассказал об уникальном опыте деятельности Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций. Кроме того, на встрече поднимался вопрос выборов в Украине. Блаженнейший Святослав сообщил, что УГКЦ, находящееся вне политических баталий, но обеспокоена попыткой разных кандидатов в депутаты использовать авторитет церкви в политических целях. При этом он отметил, что в церкви проводится внутреннее исследование относительно злоупотреблений во время выборов и будут сделаны соответствующие выводы.