Папа Бенедикт XVI: Сакральная музыка может укреплять веру

Сакральная музыка может укреплять веру и помогать новой евангелизации. С такими словами обратился к членам итальянской "Ассоциации св. Сицилии" Папа Бенедикт XVI, с которыми встретился 10 ноября в Ватикане, сообщает Сatholicnews со ссылкой на Radiovaticana.

Говоря о том, как музыка влияет на веру человека, Святейший Отец напомнил пример св. Августина, обращению которого способствовало слушания псалмов и гимнов во время литургии, которую возглавлял св. Амвросий. Папа подчеркнул, что хорошая музыка облегчает восприятие Божие и добавляет псалмам и библейским песням большую коммуникативную силу.

Кроме того, понтифик напомнил, что "сакральные песнопения, соединенные со словами, является необходимой и неотъемлемой частью торжественной литургии". "Они помогают укреплять и выражать веру, и таким образом воздавать хвалу Богу и освящать верующих". Папа добавил, что музыка, это не только "дополнение или украшение литургии, но сама литургия".

Другим аспектом, на который обратил внимание Бенедикт XVI является роль сакральной музыки в новой евангелизации. По его словам, сакральная музыка может поспособствовать обновленном "чувству вкуса христианского послания и тайн веры". Папа подчеркнул, что многие открывали для себя Бога благодаря красоте сакральной музыки, услышанной во время литургии, например, французский писатель Поль Клодель.

"Здесь, дорогие друзья, вы играете важную роль: старайтесь улучшить качество литургических песнопений, не боясь восстанавливать и развивать крупные музыкальные традиции Церкви, которые в григорианском пении и полифонии имеют два своих крупнейших выражения, как утверждал II Ватиканский Собор», - призвал итальянских музыкантов Папа.