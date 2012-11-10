Рим готовится принять 2000 молодых паломников Тэзе

Спустя 25 лет Рим снова станет этапом «Паломничества доверия по земле», организованного экуменической общиной Тэзе и Римским викариатом. С 28 декабря по 2 января тысячи молодых людей со всей Европы соберутся в Вечном городе, сообщает Katolik.ru со ссылкой на Radiovaticana.

В настоящий момент идет подготовка к этому событию, приходы и семьи готовятся оказать гостеприимство молодежи.

«Паломничество доверия по земле» было идеей брата Роже, который приглашал юношей и девушек к углублению своей веры и поиску путей для согласования веры с вызовами сегодняшнего дня. Молодежь соберется для совместной молитвы, для обмена духовным и жизненным опытом, а на этот раз и для того, чтобы открыть для себя Римскую Церковь.

«Наша община организует европейские встречи уже более 20 лет. Эта встреча будет 35-й по счету», - рассказал монах Марек из Тэзе.- «Римский этап молодежного паломничества будет сосредоточен вокруг темы истоков веры, помогающих быть более солидарными со всей человеческой семьей. Углублять веру не означает бежать от вызовов и проблем современного мира. Это значит делать еще больше для того, чтобы человечество обрело доверие».