Ватикан готовится запустить микроблог Бенедикта XVI в Twitter

В Ватикане все готово к запуску микроблога Папы Римского Бенедикта XVI. По словам официального представителя Святого престола Федерико Ломбарди, возможно, сообщения понтифика в Twitter появятся уже до конца текущего года, сообщает РИА Новости.

Решение о том, чтобы глава Римско-католической церкви начал регулярно публиковать короткие и доступные для паствы сообщения через самый популярный сервис микроблогов, было принято еще в феврале.

"Естественно, понтифик будет лично одобрять каждое сообщение", — пояснил в этой связи президент Папского совета по социальным коммуникациям архиепископ Клаудио Мария Челли.

Речь идет, прежде всего, о мгновенном распространении главных идей наиболее важных выступлений понтифика и, возможно, его традиционных воскресных проповедей. Известно также, что в Ватикане уже несколько месяцев назад зарезервировали имя пользователя @BenedictusPPXVI. Никто конечно не ожидает, что 85-летний Папа Римский будет собственноручно набирать твиты на гаджете. Как известно, понтифик не пользуется компьютером в повседневной жизни и пишет свои богословские труды и книги по старинке от руки, причем простым карандашом. Тем не менее, Бенедикт XVI однажды уже отправлял сообщение своей многомиллионной пастве. Это случилось в июне 2011 года при открытии официального информационного портала Ватикана. Тогда Папа написал: "Дорогие друзья, я только что запустил www.news.va. Слава Иисусу Христу! С моими молитвами и благословением, Бенедикт XVI".