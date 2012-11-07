Сторонники абортов попытались напасть на собор в Буэнос-Айресе

Толпа сторонников абортов и антиклерикальных левых в Аргентине 1 ноября попыталась совершить нападение на столичный собор в Буэнос-Айресе, но не смогла преодолеть полицию и живую цепь из католиков, сообщает Catholic World Report.

Потенциальные вандалы начали свое шествие от здания Конгресса. Однако протестующих, помимо полиции, встретили многочисленные католики, включая многих молодых людей, которые создали живой барьер у входа в собор.

Многие кричали: «Да здравствует Христос Господь!», «Да здравствует Пресвятая Дева!» и «Да здравствует наша Родина!».

Сторонники абортов, в свою очередь, начали выкрикивать оскорбления и богохульства в адрес Иисуса Христа и священнослужителей.

Они также бросали яйца в собор, попав при этом в одного священника, который находился внутри храма. Свидетели сказали, что один полицейский был ранен в ногу во время нападения.