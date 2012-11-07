Во Львове благотворительная акция ко дню святого Николая

Во Львове начинается благотворительная акция к празднику Николая. В центре молодежного душпастырства в Доминиканском соборе устанавливают дерево детских пожеланий к святому Николаю.

Львовская молодежь, члены приходских общин и управления семьи, молодежи и спорта Львовского городского совета приглашают львовян приобщиться к доброму делу и помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей, информирует Католический обозревательсо ссылкой на пресс-службу Львовского облсовета.

«Это традиционное мероприятие, которое организует молодежь Церкви. Ежегодно письма детей из малообеспеченных семей есть в храме Пресвятой Евхаристии. Прихожане и верующие нашей Церкви имеют возможность взять письмо и помочь святому Николаю организовать подарки определенной ребенку», - говорит отец Тарас Милян, глава Комиссии по делам молодежи Львовской Архиепархии УГКЦ.

«Каждое доброе дело возвращается сторицей. Уверен, жители нашего города активно приобщатся к благотворительной инициативе и своими добрыми намерениями подарят улыбки на детских лицах», - рассказал Владимир Шнайдер, руководитель Управления молодежи, семьи и спорта Львовского городского совета.