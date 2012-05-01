Ватикан осуждает нападения на христиан

Святой Престол осудил виновных в совершении террористических нападений на христиан, собравшихся на воскресной литургии. О взрывах в крупнейшем университете города Кано, в Нигерии, и в столице Кении – Найроби, высказался пресс-секретарь Ватикана о. Федерико Ломбарди.

«Новые теракты, которые произошли в Нигерии, а теперь и в Кении во время богослужения христианской литургии, это поразительный факт, который надо решительно осудить», - сказал о. Ломбарди.

Представитель Ватикана призвал к солидарности с жертвами и сообществами, которые пострадали от этого ужасного насилия, произошедшего во время праздника веры, провозглашающего любовь и мир для всех.

«Мы должны продолжать призывать всех жителей, независимо от религиозных различий, не поддаваться искушению войти в спираль чоловекоубийственной ненависти», - сказал о. Ломбарди.

Вчера утром неизвестные вооруженные преступники напали на верующих, собравшихся на литургии в крупнейшем университете города Кано, в Нигерии. Как сообщают, в нападении погибли 20 человек и многие получили ранения.

До сих пор никто не взял на себя ответственность за атаки. На протяжении многих месяцев христиане Нигерии переживают серьезные нападения со стороны исламских фундаменталистов из секты Боко Харам.

В Найроби, Кения, один человек погиб и по меньшей мере 10 получили ранения в результате взрыва в протестантской церкви «Дом чудес Божьих». Речь идет о нападении, связанном с сомалийскими бойцами Аль-Шабаб, которые обвиняют Кению в нарушении территориального суверенитета Сомали.

Католический Обозреватель