УГКЦ выразила свои соболезнования пострадавшим во время терактов в Днепропетровске

05:24, 28 апреля 2012
Католицизм
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Церковь осуждает насилие

От имени Блаженнейшего Святослава и Синода Епископов Украинской греко-католической церкви выражаем всем пострадавшим в результате взрывов в Днепропетровске наши соболезнования и заверяем в нашей близости, солидарности и молитве. Пусть всемилостивый Господь дарует исцеление ваших ран и полное выздоровление!

Церковь решительно осуждает любые проявления насилия и посягательства на человеческие, Богом данные права и свободы. Человеческая жизнь - неприкосновенная ценность, поэтому никакие причины, будь то политического, экономического или любого другого характера, не могут оправдать этого ужасного преступления против невинных людей.

Призываем всех верных Украинской греко-католической церкви к усердной молитве за нашу любимую Родину и к активной солидарности с пострадавшими от взрывов в Днепропетровске.

Українська греко-католицька церква

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