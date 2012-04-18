Глава УГКЦ: Празднование Пасхи освобождает от разочарования

«Мы хотим заверить всех украинцев именно в том, что вытекает из празднования Пасхи - Христос есть Тот, кто смертию смерть поправ. И тот, кто действительно празднует Пасху, освобождается от разочарования, получает надежду, а значит, получает силу любви, которая способна предложить что-то конструктивное», - сказал предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав (ШЕВЧУК) в пасхальном интервью «5 каналу», отвечая на вопрос, как быть настоящим христианином в Украине, когда растет разочарование, нетерпимость и ненависть, особенно к политическим вещам?

По мнению Главы церкви, все христиане в Украине имеют одно и то же задание, а разочарование в определенной мере признак потери веры. Ибо, тот кто разочаровывается, убежден Блаженнейший Святослав, строит свою жизнь на ложных ценностях, не на том фундаменте, что нужно.

«Когда наступает какое-то испытание, "иллюзия благополучия" начинает разрушаться... А христианская вера дает возможность строить жизнь современного человека на твердом фундаменте. Этим фундаментом является Христос. Поэтому мы сегодня говорим о социальной науке Католической церкви и всех других церквей. Мы призваны дать новому украинскому обществу христианские принципы, на которых можно его строить, - строить так, чтобы мы завтра в этом не разочаровались», - говорит Глава церкви.

Сегодняшних христиан беспокоит, считает он, что для решения той или иной проблемы используют насильственные методы. Это очень опасное явление. Ибо злодейство никогда ничего не построило.

Говоря о предстоящих парламентских выборах, Блаженнейший Святослав заверил, что церковь призывать своих верных быть сознательными гражданами, теми гражданами, которые своим голосом выбирают собственное будущее.

«Выбор - это не какая-то второстепенная вещь, потому что за тот выбор мы потом несем ответственность. Понимаю, что украинцы сегодня немного утомлены "демократией", но не делать свой выбор - это большое зло. Это проявление гражданской незрелости. Мы никому не указываем, за кого голосовать, но призываем людей не продавать свой голос. Ибо тот, кто покупает голос, априори не может ничего хорошего построить в Украине», - убежден Блаженнейший Святослав.

Департамент информации УГКЦ