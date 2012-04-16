Католический мир празднует 85-летие Папы Римского

Папа Римский Бенедикт ХVI /в миру Йозеф Ратцингер/, один из самых авторитетных мировых религиозных лидеров, отмечает сегодня свой 85-й день рождения. Уроженец Баварии, выдающийся мыслитель и исследователь Библии, педагог и писатель-богослов, он уже почти 7 лет занимает апостольский престол /избран на конклаве 17 апреля 2005 года в возрасте 78 лет/, сообщает ИТАР-ТАСС.

Йозеф Ратцингер, сменивший на троне поляка Кароля Войтылу, - первый немецкий понтифик после Папы Виктора II, возглавлявшего Римско-католическую церковь в ХI веке. Ныне немецкий прелат - самый пожилой суверен Ватикана последнего столетия. Он считается одним из наиболее консервативных теологов католичества. Автор многочисленных научных публикаций, одна из которых, "Введение в христианство", стала международным бестселлером, переведена на десятки языков. Новейший труд Папы Бенедикта - двухтомная эпопея "Иисус из Назарета. От входа в Иерусалим до воскрешения". Он продолжает работать над осмыслением жизненного пути Спасителя, ожидается выход третьего, заключительного тома этой книги.

Глава Ватикана демонстрирует потрясающую физическую и интеллектуальную активность. Недавно он совершил дальнее зарубежное паломничество, 23-е по счету, посетив с апостольским визитом Мексику и Кубу. На очереди - его участие в празднике христианских семей в Милане, новая ближневосточная поездка /Ливан, сентябрь 2012 г./, проведение Всемирных дней католической молодежи в Рио-де- Жанейро /2013/.

Юбилей отмечается в самом Ватикане в сугубо приватной обстановке. В то же время в католических храмах Рима и всего мира сегодня проходят службы о здравии и благоденствии вселенского верховного понтифика, примата Италии, титулярного епископа Вечного города.