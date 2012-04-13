На Пасху Глава УГКЦ отслужит литургию в Киеве

15 апреля 2012, в день праздника Воскресения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Блаженнейший Святослав, Верховный Архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви, возглавит воскресную утреню и торжественную Архиерейскую Божественную Литургию в храме Святого Василия Великого в Киеве. Богослужение начнется за двадцать минут до полуночи, сообщает Департамент информации УГКЦ.

Богослужение с небольшим опозданием будет транслировать Первый национальный канал (УТ-1). Трансляция начнется в 1.50. Кроме того, 15 апреля утром, с 10.00, Первый национальный будет транслировать в повторе Пасхальное Богослужение.

15 и 16 апреля Главу УГКЦ на телеэкранах можно будет также увидеть и услышать на «5 канале». В эти дни будет озвучено традиционное пасхальное интервью Блаженнейшего Святослава для этого телеканала. Главные темы разговора: о важности поста; об отношении христиан к представителям других религий, в частности мусульманам; о вызовах, которые ставит современная общественно-политическая ситуация перед христианами и об отношении церкви к выборам.