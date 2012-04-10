Итальянский бизнесмен завещал церкви все, чем владел

Итальянский бизнесмен Микеланджело Маннини завещал архидиоцезу Болоньи все свое имущество. Маннини, умерший 17 марта этого года в возрасте 50 лет, оставил Римско-католической церкви принадлежащую ему недвижимость, банковские счета, а также контрольный пакет акций своей компании стоимостью 1,7 миллиарда евро.

Речь идет о компании FAAC, производящей автоматические ворота и другие электронные устройства. Архидиоцез Болоньи в лице представляющего его адвоката Андреа МОСКЕТТИ уже принял участие в собрании акционеров FAAC, которое состоялось в начале минувшей недели.

Церковь отклонила предложение французских миноритарных акционеров, владеющих 34% акций, продать им свою долю в FAAC. "Мы будем продолжать работу нашего жертвователя в интересах компании и ее сотрудников, - заявил МОСКЕТТИ. - Учитывая природу нового владельца FAAC, нашей целью будет создать компанию с сильными моральными принципами".

Седмица.Ru