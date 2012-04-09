Глава УГКЦ: «Мы хотим строить христианскую Украину»

«Держа сегодня в руках освященную лозу, говорим всей Украине и всему миру, что хотим строить христианскую Украины, чтобы мир, истина и справедливый суд были правилами, принципами нашей жизни. Только тогда мы получим жизненное пространство в Украине, где можно не просто выживать, а жить в полноте и достоинстве человеку».

Такие слова сказал предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав в Вербное воскресенье, один из двенадцати самых больших праздников в литургическом году - Вход Иисуса Христа в Иерусалим.

«Мы сегодня этим посвященными ветвями говорим, что для нас, христиан, мир, истина и справедливый суд не является какой-то хорошей идеей, простым желанием. Мир, истина и справедливый суд является нашим Спасителем Христом. И сегодня мы хотим его внедрить в наше общество как единого истинного Царя, в котором есть наше спасение, жизнь временная и вечная», - сообщил Блаженнейший Святослав верующим.

«Чтобы с нами не случилось так, как с теми израильтянами, которые сегодня приветствуют Христа, восхваляют Его, а за несколько дней скажут Пилату, что у них нет царя, кроме кесаря, и будут призывать распять Его. Чтобы мы, христиане, которые так хотим сегодня строить Украину на христианских принципах, завтра от тех принципов публично не отреклись и снова не приговорили к распятию Спасителя нашего, присутствующего сегодня в жизни нашего народа», - отметил Блаженнейший Святослав.

После Богослужения предстоятель освятил вербу и пригласил всех желающих отпраздновать вместе с ним Пасху в Киеве. «А если кто-то уезжает домой, хочу заранее вам, вашим родителям, семье пожелать веселых пасхальных праздников», - сказал Блаженнейший Святослав.

Департамент информации УГКЦ