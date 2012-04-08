Папа Бенедикт XVI поздравил народы мира с Пасхой

Сегодня, 8 апреля 2012 г., утром, Папа Бенедикт XVI возглавил Пасхальную Литургию на площади Святого Петра в Ватикане. После библейских чтений не было проповеди, ведь в полдень Римский Первосвященник произнес свое пасхальное послание. После завершения Литургии он поднялся в лоджию Ватиканской базилики, откуда обратился к городу Риму и всему миру с традиционным посланием "Urbi et Orbi».

Темой праздничного обращения Папа выбрал надежду, подаренную Воскресшим Христом. Он вспомнил образ Марии Магдалины, которая первая встретила Воскресшего Иисуса побежала к другим ученикам, сообщая им: «Я видела Господа!" (Ин, 20,18). «Также и мы, прошедшие через пустыню Четыредесятницы и болезненные дни Страстей, сегодня сделаем место для радостного победного крика: «Он воскрес! Воистину Воскрес!", - призвал Бенедикт XVI.

Святейший Отец приветствовал на разных языках присутствующих паломников и народы мира, которые объединились с площадью Святого Петра в Ватикане с помощью средств общественной коммуникации, поздравив также и украинцев.

Радио Ватикана